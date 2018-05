Michy Batshuayi: "Je veux rejouer et marquer"

Batshuayi s'est blessé à la cheville à la mi-avril. L'avant-centre avait réussi d'excellents débuts avec le Borussia Dortmund, marquant 9 buts en 14 rencontres.

"Mon sentiment quand je me suis blessé, c'est que j'avais peur et très mal", a confié Batshuayi. "Je n'ai pas pensé directement à la Coupe du monde. Je pensais que c'était cassé. J'ai passé un scan et c'était un soulagement. Je suis retourné à Chelsea, j'ai poursuivi ma rééducation là-bas. Deux-trois jours après j'arrivais à marcher."

L'avant-centre n'a pas ménagé ses efforts pour retrouver la forme avant le Mondial. "J'ai beaucoup travaillé, je n'ai pas eu de vacances. J'ai travaillé cinq jours tout seul ici (à Tubize, NDLR), ça m'a fait du bien. Maintenant je me sens bien, je veux rejouer et marquer. Ma cheville est top. Jouer contre le Portugal serait un test important."

Batshuayi a récupéré plus vite que prévu. "Ils avaient dit six semaines, et là j'ai tout fait en quatre semaines. Grâce à Dieu j'ai un très bon corps, j'ai récupéré très vite."

Le joueur n'a pas d'appréhension. "J'ai fait beaucoup pour ma cheville, je n'ai plus peur. Par après, la blessure c'est beaucoup dans la tête. Mais pour l'instant pas d'appréhension."

"Je pense avoir marqué des points quand on a fait appel à moi"

Michy Batshuayi est l'un des trois attaquants de pointe présélectionnés par Roberto Martinez, avec Romelu Lukaku et Christian Benteke. "Je vais me donner à fond pour être dans les 23. Je pense avoir marqué des points quand on a fait appel à moi", a déclaré Batshuayi vendredi à Tubize.

Batshuayi compte 14 apparitions et 6 buts en équipe nationale. Depuis son arrivée à la tête des Diables Rouges, Roberto Martinez l'a titularisé à trois reprises et l'a fait monter au jeu quatre fois. De quoi le considérer comme l'attaquant N.2 derrière Romelu Lukaku? "Je ne sais pas où je me situe dans la hiérarchie, je préfère que vous demandiez cela au coach", a souri l'avant-centre. "Mais je pense avoir gagné des points quand on a fait appel à moi."

Martinez a présélectionné 28 joueurs. Ce qui signifie que cinq d'entre eux passeront à la trappe d'ici le 4 juin, date de l'envoi à la FIFA de la sélection définitive. "Je n'y pense pas trop. On fait tout pour gagner notre place. Personne n'est à l'abri. Je me donne à fond pour être dans les 23."

Batshuayi est l'un des dix Diables Rouges présents à Tubize cette semaine lors de la première partie de la préparation. "On a beaucoup travaillé physiquement. On monte en puissance petit à petit", a expliqué l'avant-centre.

Prêté par Chelsea au Borussia Dortmund en janvier, Batshuayi avait réussi des débuts tonitruants en Allemagne: 9 buts en 14 rencontres, dont 7 réalisations en 10 journées de Bundesliga. "Cela faisait longtemps que je n'avais plus enchaîné les matchs comme ça. A Chelsea, je n'avais jamais joué deux matches d'affilée je pense. A Dortmund, j'ai été très bien accueilli, j'ai reçu beaucoup d'amour. J'ai voulu leur rendre ça. J'ai appris énormément et pris du plaisir", a expliqué l'ancien joueur du Standard et de Marseille.

Sa saison a été écourtée en raison d'une blessure à la cheville. Après cette frayeur, le joueur se sent bien. Non sélectionné en 2014, Batshuayi espère disputer son premier Mondial. "La Coupe du monde, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est tous les quatre ans. C'est un rêve de gosse, il y a beaucoup d'excitation."