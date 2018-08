Messi en sélection? "On verra plus tard" pour le sélectionneur

"J'ai parlé avec Messi. Et à partir de cette conversation, j'ai fait ma liste. Nous n'avons pas parlé de ce qui pourra se passer à l'avenir. Nous savons ce que Messi représente pour nous et on verra pour le futur", a déclaré Lionel Scaloni lors d'une conférence de presse.

"C'était une bonne conversation. J'ai une bonne relation avec lui. Il n'est pas dans cette liste et pour plus tard, on verra", a-t-il dit, sans donner plus de précisions.

Lionel Messi ne s'est pas exprimé publiquement depuis Argentine-Nigeria et la qualification pour les huitièmes de finale, où les Argentins ont perdu contre la France (3-4).

D'après la presse argentine, la star de Barcelone a demandé au sélectionneur de ne pas le convoquer pour les quatre matches amicaux de 2018.

Vendredi, l'Association du football argentin (AFA) a communiqué une liste de 29 noms, sans Lionel Messi ni les cadres Angel Di Maria, Sergio Agüero ou Nicolas Otamendi.

"Aucun joueur ne m'a dit qu'il ne voulait pas être convoqué en sélection. Il est clair qu'il est nécessaire d'inclure de nouvelles personnes dans cette aventure. J'ai eu des conversations avec la majorité et ils sont disponibles", a déclaré Lionel Scaloni.

"C'est le moment de la rénovation. Nous sommes convaincus que c'est le moment d'appeler ces garçons. Ils ont un potentiel énorme", a-t-il conclu.

La sélection argentine s'envolera le 1er septembre vers les Etats-Unis pour affronter le Guatemala le 7 à Los Angeles et la Colombie le 11 à East Rutherford, près de New York. L"Albiceleste doit disputer deux autres rencontres, fin octobre et début novembre, mais les adversaires n'ont pas encore été communiqués.

Giovani Lo Celso (PSG) et Paulo Dybala (Juventus), pas ou peu utilisés durant le Mondial, devraient être titulaires dans l'équipe argentine.

Absents en Russie, les attaquants Lautaro Martinez et Mauro Icardi (Inter Milan) ainsi que Giovanni Simeone (Fiorentina), fils de l'entraîneur de l'Atlético Madrid, tenteront de se faire une place dans le onze de Scaloni.