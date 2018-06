Messi contre l'Argentine

Le popcorn est de sortie. Comme un hommage au football américain, sport qui vit de ses arrêts de jeu, c'est aux tirs au but que le Chili et l'Argentine vont se départager. À quelques kilomètres de New York, dans une enceinte qui accueille habituellement les Giants et les Jets, Lionel Messi a pris rendez-vous avec l'histoire. Celle de son pays, et celle de son sport. Face à lui, Claudio Bravo doit seulement jouer les figurants. Parce que quelques instants plus tôt, Arturo Vidal a inauguré la séance en offrant le ballon aux gants de Sergio Romero. Messi s'avance, et rate la lucarne d'un bon mètre. Après la Coupe du monde 2014 et la Copa América 2015, la Pulga rate le coche pour la troisième fois en trois ans. Pour son centenaire, la Copa América ne voyagera pas à Buenos Aires.

