Messi atteint la barre mythique des 100 buts

Quatre jours après la naissance de son troisième fils, prénommé Ciro, Messi a fêté cette paternité en tirant deux fois entre les jambes de Thibaut Courtois (3e, 63e), avec au passage le but le plus précoce de sa prolifique carrière, au bout de 126 secondes seulement. L'Argentin a aussi offert une passe décisive à Ousmane Dembélé sur le deuxième but des Catalans.

Avec ce doublé, le quintuple Ballon d'Or rejoint au panthéon des buteurs un autre quintuple Ballon d'Or, l'attaquant-vedette du Real Madrid Cristiano Ronaldo, qui le devance néanmoins de 17 unités - tours préliminaires exclus. "CR7", pour sa part, avait atteint le "mur des 100" en C1 lors du quart retour remporté face au Bayern Munich (4-2 a.p.) en avril 2017.

Preuve que ces deux-là sont hors concours, le troisième du classement, l'ex-attaquant espagnol Raul Gonzalez, pointe à 71 buts, devant l'ancien avant-centre néerlandais Ruud van Nistelrooy (56). Et le premier poursuivant toujours en activité, le Français Karim Benzema, est cinquième avec 53 buts, soit moitié moins que ces deux monstres sacrés.

Classement des buteurs de la Ligue des champions 2017-2018: 12 buts: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 8 buts: Ben Yedder (FC Séville) 7 buts: Cavani (Paris SG), Kane (Tottenham), Roberto Firmino (Liverpool) 6 buts: Mané (Liverpool), Messi (FC Barcelone), Neymar (Paris SG), Salah (Liverpool) 5 buts: Aboubakar (FC Porto), Coutinho (Liverpool puis Barcelone), Higuain (Juventus), Lewandowski (Bayern Munich), Lukaku (Manchester United) 4 buts: Agüero (Manchester City), Aubameyang (Dortmund puis Arsenal), Dzeko (AS Rome), Kylian Mbappé (Paris SG), Oberlin (Bâle), Son Heung-min (Tottenham), Sterling (Manchester City), Talisca (Besiktas), Tosun (Besiktas)