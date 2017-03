Mertens réussit un doublé puis sort blessé lors de la victoire de Naples à l'AS Roma

Mertens a ouvert le score à la 26e minute. Parfaitement lancé par Hamsik, il a trompé Szczesny d'une pichenette. En seconde période, le Diable Rouge était, au deuxième poteau, à la réception d'un centre de la gauche d'Insigne pour doubler la mise (50e). Entre ses deux buts, Mertens avait fait trembler les filets une nouvelle fois, mais l'arbitre avait annulé pour une faute sur Fazio (38e). Auteur de 18 buts en championnat,

Mertens revient au classement des buteurs à une réalisation du trio de tête formé par Gonzalo Higuain (Juventus), Edin Dzeko (AS Roma) et Andrea Belotti (Torino). Mertens n'est plus qu'à trois buts de son record personnel, réalisé lors de la saison 2011-2012 sous le maillot du PSV Eindhoven.

Mertens a cependant dû quitter le terrain à la 74e minute. Il s'est fait mal au terme d'un contre. Après avoir tiré au but, il est resté au sol, en se touchant le mollet. Il a été remplacé par Zielinski. A trois jours du 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, le club et ses supporters espèrent qu'il ne s'agisse que d'une fausse alerte.

Strootman a réduit l'écart en fin de match (89e). Le forcing final romain a débouché sur trois occasions, dont un tir de Perotti dévié par Albiol, le gardien Reina a repoussé sur la transversale avant de se jeter pour empêcher Rudiger et Salah de tirer (90e+3). Nainggolan s'est illustré par deux frappes de loin (12e et 48e).

Toujours troisième, Naples, 57 points, revient à deux longueurs de son adversaire du jour. La Juventus, attendue par l'Udinese dimanche, est première avec 66 unités. (Belga)