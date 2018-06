Match nul un but partout entre le Danemark et l'Australie

Les Danois ont rapidement pris le match en main et ont défloré le score dès la 7e minute par leur numéro 10, Christian Eriksen, bien servi par Nicolai Jorgensen.

Peu efficaces jusque-là, les Australiens ont égalisé à la 39e minute sur un pénalty converti par leur capitaine Mile Jedinak, consécutivement à une faute de main sifflée dans le rectangle scandinave contre Yussuf Yurary Poulsen.

La seconde mi-temps, plus spectaculaire et plus équilibrée, n'a pourtant pas vu le score s'alourdir.

Dans ce groupe C, la France, victorieuse de l'Australie 2-1 lors de la première journée, affrontera ce jeudi encore le Pérou, battu au 1er match par le Danemark 0-1.

Les 3es et derniers matches de poule dans ce groupe C sont programmés le 26 juin et verront le Danemark opposé à la France et l'Australie au Pérou.