Marouane Fellaini prêt à jouer dans quelques semaines pour Manchester United

Marouane Fellaini était sorti après seulement 7 minutes de jeu lors du choc à Tottenham (perdu 2-0) fin janvier et n'était plus apparu sous les couleurs mancuniennes depuis. Le milieu de terrain a subi une opération sur le menisque du genou gauche. "C'est encore un jeune joueur et l'opération qu'il a subie n'était pas trop lourde", explique Mourinho. "Il sera prêt pour les derniers mois en Premier League et éventuellement pour le quart de finale de Ligue des Champions ou la demi-finale de FA Cup si nous nous qualifions."

Les Diables Rouges peuvent donc espérer compter sur lui pour le premier match amical de la Belgique qui aura lieu le 27 mars contre l'Arabie saoudite. Roberto Martinez donnera son verdict le 16 mars lors de l'annonce de la sélection pour ce match.

L'avenir de Fellaini reste incertain à Old Trafford. A 30 ans, il est en fin de contrat en juin. "Je ne sais pas s'il compte rester avec nous", admet le Portugais. "Je veux le garder, le club veut le garder, mais je ne sais pas où en sont les discussions". Le Diable Rouge intéresse plusieurs clubs en Chine, à Istanbul et à Rome.