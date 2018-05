Manuel Neuer ne sait pas s'il sera à 100% au Mondial

"Je ne peux pas le dire pour le moment", a affirmé Neuer, âgé de 32 ans et qui n'a plus joué depuis le mois de septembre et une deuxième fracture à un pied, dans des propos rapportés par l'agence SID.

"Je ne pense pas qu'il soit imaginable que je participe à un tel tournoi (le Mondial) sans entraînement", a ajouté le gardien qui postule à une place dans l'équipe du Bayern samedi en Budesliga face à Francfort. Il lui reste aussi la finale de la Coupe d'Allemagne face au même adversaire le 19 mai.

Avec la Mannschaft, il pourrait être retenu contre l'Autriche le 2 juin et contre l'Arabie saoudite le 8 juin. "Il reste encore quelques rencontres", a d'ailleurs souligné Neuer.

"En ce qui concerne une date du retour, je n'ai aucune idée. Mais je prendrai la bonne décision pour moi-même, pour le club et la sélection. Donc, cela ne sert à rien de me presser", a-t-il encore expliqué à Munich en marge de la présentation du nouveau maillot du Bayern.

Le sélectionneur Jöachim Löw doit annoncer sa liste des 23 pour la Russie le 15 mai. Mais en raison de l'incertitude concernant l'état de santé de son capitaine, Löw pourrait amener Neuer au camp d'entraînement dans le Sud-Tyrol (23 mai-7 juin) en compagnie de trois autres gardiens, Marc-Andre Ter Stegen, Bernd Leno et Kevin Trapp.