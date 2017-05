Manchester United, vainqueur 0-1 de la demi-finale aller au Celta Vigo

Manchester United a remporté la demi-finale aller de l'Europa League de football jeudi au Celta Vigo (0-1). L'unique but de la rencontre a été inscrit par Marcus Rashford (67e). Chez les visités, Theo Bongonda est resté sur le banc tandis que Marouane Fellaini, averti pour un coup de coude (33e), a joué toute la rencontre avec les Mancunians. Le match retour à Old Trafford où MU a gagné ses six matches européens cette saison, est prévu le jeudi 11 mai (21h05).