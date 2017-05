Manchester United reste le club le plus riche au monde

Manchester United n'est plus champion d'Angleterre depuis quatre ans mais a remporté l'Europa League cette saison, une compétition financièrement moins attractive que la Champions League. Cette victoire lui offre un ticket pour la plus prestigieuse des compétitions européennes et assure au club une manne financière importante grâce aux sponsors, notamment avec Adidas.

Les difficultés sportives n'influencent cependant pas la richesse de Manchester United. Selon l'étude de KPMG, le club anglais a désormais atteint une valeur de 3,1 milliards d'euros. La suite du classement est occupée par le Real Madrid avec environ 3 milliards d'euros et Barcelone avec 2,7 milliards d'euros. Aucun club belge ne figure dans l'étude de KPMG.