Manchester United lève aussi l'option sur le contrat d'Antonio Valencia

Valencia évolue à United depuis 2009, après avoir défendu les couleurs de Wigan. Il a disputé 271 rencontres et marqué 21 buts. Son palmarès comprend deux titres de champion (2011 et 2013) une Coupe d'Angleterre (2016) et une Coupe de la Ligue (2010).

Cette saison, Valencia figure dans le onze de base de José Mourinho qui l'utilise surtout comme arrière-droit. En novembre, il avait été élu 'Joueur du Mois'.

La semaine dernière, United avait également levé l'option sur le contrat du Diable Rouge Marouane Fellaini, lui aussi désormais lié au club jusqu'en 2018.