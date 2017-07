Manchester United et la Real Sociedad d'accord quant au transfert de Januzaj

Januzaj a quitté Anderlecht en 2011 pour rejoindre Manchester United, alors âgé de 16 ans. Deux ans plus tard, il faisait ses débuts en équipe première des 'Red Devils' sous David Moyes. Régulièrement aligné, Januzaj avait joué 38 rencontres toutes compétitions confondues, marquant à 5 reprises. Il a ensuite été progressivement mis de côté par Louis van Gaal, successeur de Moyes à United. La saison dernière, il était prêté à Sunderland.

Cet été, José Mourinho a demandé à Janzuaj de se trouver un point de chute, ne comptant plus sur le Belge pour la prochaine saison. Il n'était d'ailleurs pas dans la sélection de MU pour la tournée aux Etats-Unis. Son contrat à Old Trafford expirait en juin 2018. Selon la BBC, Adnan Januzaj, dont la dernière sélection avec les Diables Rouges remonte à septembre 2015, aurait donc trouvé un accord avec la Real Sociedad, 6e du dernier championnat d'Espagne et qualifié pour la phase de groupes de l'Europa League.