Manchester United éliminé, la Roma file en quarts

Romelu Lukaku et Marouane Fellaini, tous les deux titulaires, ont été éliminés en huitièmes de finale de Ligue des Champions ce mardi à Old Trafford. Manchester United s'est en effet incliné 1-2 face au FC Séville lors du match retour. Lukaku a inscrit le seul but des siens à la 84e minute. Dans l'autre huitième de finale, Radja Nainggolan et la Roma ont quant à eux réussi leur pari en s'imposant 1-0 face aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Le Diable Rouge a disputé 90 minutes solides dans l'entrejeu des Italiens.