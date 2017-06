Manchester City engage Ederson pour 40 millions d'euros

Ederson, 23 ans, évoluait depuis l'été 2015 à Lisbonne où il était sous contrat jusqu'en 2020. Il a porté le maillot des Aigles à 37 reprises et a réalisé le doublé championnat-Coupe cette saison au Portugal.

L'entraîneur de Man City Pep Guardiola entend disposer avec Ederson d'un second gardien de haut niveau. Il a écarté de son noyau la semaine dernière le N.2 de la saison écoulée Willy Caballero. Quant à l'international anglais Joe Hart, prêté cette saison à Torino, il a affirmé ne pas vouloir continuer à Turin. Toujours sous contrat à Manchester City, son retour aux côtés de Vincent Kompany et Kevin De Bruyne n'est plus d'actualité.

Ederson sera en concurrence avec l'actuel titulaire le Chilien Claudio Bravo, arrivé l'été dernier, mais qui n'a pas complètement convaincu Guardiola. Il est le 2e transfert annoncé par Manchester City après l'arrivée du médian portugais de l'AS Monaco Bernardo Silva.