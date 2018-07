Luis Enrique entend poursuivre le travail de Lopetegui à la tête de la Roja

Lopetegui a été licencié à deux jours du premier match de le 'Roja' dans le Mondial en Russie, face au Portugal, après avoir annoncé son départ pour le Real Madrid après le tournoi. Le directeur sportif de la sélection Fernando Hierro avait pris la relève au pied levé. Sans succès. L'Espagne a été éliminée en 1/8e de finale (3-4 aux tirs au but) par la Russie.

Luis Enrique, 48 ans, a été nommé par la fédération espagnole de football (RFEF) le 9 juillet. La Croatie, vice-championne du monde, et l'Angleterre, 4e du Mondial, seront les adversaires de l'Espagne dans la nouvelle Ligue des Nations.

"Nous avons analysé ce qui s'est passé récemment et nous voulons renforcer le travail de Lopetegui et Hierro", a encore dit Luis Enrique. "Ils ont très bien travaillé et je les remercie pour tout ce que je reçois. Mais le football, c'est une évolution continue. Il est de plus en plus difficile de gagner des trophées."

"A Barcelone, c'était la même chose. L'idée est d'évoluer. Maintenant, nous devons prendre un grand nombre de décisions et décider ce qui est le mieux pour l'équipe nationale."

Luis Enrique a mené le Barça entre 2014 et 2017. Il a remporté deux titres de champions, trois Coupes d'Espagne et la Ligue des Champions 2015 avant de se retirer. Il a la particularité d'avoir comme joueur porté les maillots du Real Madrid puis du FC Barcelone. Il a joué 62 rencontres sous le maillot de l'Espagne, disputant trois Mondiaux, un Euro et remporté les JO de 1992.