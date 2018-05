Liverpool rejoint le Real Madrid en finale malgré sa défaite à Rome

Le début de rencontre ressemblait à un cauchemar pour l'AS Rome et Radja Nainggolan. Coupable d'une perte de balle dans l'entrejeu, le Diable Rouge offrait le ballon à Firmino. L'attaquant des Reds glissait le cuir à Mané qui trompait Alisson d'une frappe croisée (9e). Obligés d'inscrire quatre buts, les Romains réagissaient rapidement et égalisait sur un but-gag. Lovren dégageait le ballon sur la tête de Milner et trompait Karius (15e).

Les joueurs de Jurgen Klopp se montraient les plus dangereux devant le but et reprenaient les commandes. Wijnaldum profitait d'une erreur de marquage dans la défense romaine pour planter le 1-2 (26e). Les Giallorossi se montraient plus conquérants en deuxième période et Dzeko profitait d'une approximation de Karius pour donner un peu d'espoir à son équipe (52e). En fin de match, Nainggolan se rachetait d'une frappe surpuissante et sur penalty pour offrir une victoire pour l'honneur aux Romains (86e et 90e+3).

Grâce à sa victoire 5-2 au match aller, Liverpool se qualifie pour sa huitième de finale de C1. Vainqueurs à cinq reprises, les Reds tenteront de décrocher une sixième coupe aux grandes oreilles face au Real Madrid, qui pourrait remporter la compétition pour la treizième fois.

La finale aura lieu le samedi 26 mai à 20h45 à Kiev.