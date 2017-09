Liverpool: mon nom est Rouge

Les coeurs sont encore plus humides que les corps, pourtant copieusement arrosés par une averse à l'anglaise. Anfield est incapable de sécher ses larmes. Une dizaine de minutes plus tôt, pourtant, Steven Gerrard a fait honneur à son statut de légende locale, déposant un coup franc en pleine lucarne. Mais c'était seulement une égalisation. Le but inscrit par Fabian Frei en première période suffit à Bâle pour rester devant Liverpool, dans le sillage lointain du Real Madrid, et ainsi terminer à la deuxième place du groupe B. Nous sommes le 9 décembre 2015, et la Ligue des Champions des Reds est déjà terminée.

