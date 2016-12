Lionel Messi va se marier avec Antonella Roccuzzo en 2017

"Mesdames et messieurs, Antonella Roccuzzo et Lionel Messi vont se marier! C'est une première mondiale", a lancé Juan Pablo Varsky dans son programme "No somos nadie" sur radio Metro.

L'animateur, qui a assuré disposer d'autres détails mais ne les donnerait pas, a précisé que le mariage aurait lieu en 2017.

Des sources proches du capitaine de l'Albiceleste ont aussi affirmé au quotidien La Nacion que s'il y "a un projet de mariage, il n'y a aucune date" de fixée.

De son côté, le journal a reconnu qu'il n'avait plus parlé avec Messi depuis 2005.

Messi, âgé de 29 ans, Antonella Roccuzzo, âgée de 28 ans, tous deux originaires de Rosario, à 310 km au nord de Buenos Aires, vivent ensemble depuis 2008. Ils ont deux garçons, Thiago, 4 ans, et Mateo, un an, nés tous deux à Barcelone.