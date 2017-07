Lionel Messi espère ajouter des trophées avec le nouvel entraîneur Ernesto Valverde

Messie s'est exprimé jeudi à Tokyo, lors de la présentation du nouveau sponsor maillot du club, Rakuten, une société d'internet établie au Japon.

"J'ai vraiment hâte de rencontrer le nouveau coach et nouveau staff technique, de savourer la nouvelle saison dans le club et de jouer le mieux possible", a déclaré Messi qui vient de prolonger son contrat jusqu'en juin 2021.

"Valverde a déjà démontré qu'il était un bon entraîneur. Nous débutons toujours la saison avec des objectifs clairs. C'est parce que nous sommes le Barça et que nous espérons remporter tous les trophées cette année."

Ernesto Valverde, 54 ans, qui arrive de l'Athletic Bilbao, a succédé à Luis Enrique, qui a désiré prendre du recul, sur le banc du FC Barcelone.

Les entraînements du club ont repris mercredi. Toutefois Messi,

Neymar, Gerard Pique et Arda Turan ne les reprendront qu'après la présentation du nouveau sponsor organisée à Tokyo.

Le premier match de Barcelone cette saison est programmé contre la Juventus Turin, le 23 juillet à East Rutherford (Etats-Unis), dans le cadre de l'International Champions Cup. Suivront ensuite des rencontres contre Manchester United le 27 à Landover (Etats-Unis), et le Real Madrid le 30 à Miami. Le premier match à Barcelone verra la visite des Brésiliens de Chapecoense le 7 août.