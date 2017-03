Ligue des Champions : Le Barça crée l'exploit face au PSG de Meunier

Vainqueur 4-0 lors du match aller, le Paris Saint-Germain a rapidement douté à la suite de l'ouverture du score de Luis Suarez dès la 3e minute de jeu (1-0). Un avantage accentué avant le repos sur un but contre son camp de Kurzawa qui a dévié une talonnade d'Iniesta (40e, 2-0). Au retour des vestiaires, les Barcelonais vont encore aggraver le score sur un pénalty provoqué par Thomas Meunier, pour une faute sur Neymar, et converti par Lionel Messi (50e, 3-0). Quelques instants plus tard, Meunier a offert une balle de but à Cavani, mais la reprise de l'attaquant parisien s'est échouée sur le poteau catalan (52e). Une première réelle opportunité qui aura permis aux Parisiens de se remettre en confiance et de réduire la marque via Cavani peu après l'heure de jeu (61e, 3-1). Le but de Neymar, inscrit sur coup franc à la 88e (4-1), a redonné espoir à tout un stade car quelques seconde plus tard, les Blaugranas ont hérité d'un nouveau pénalty converti par l'attaquant brésilien (90+1, 5-1). Dans les dernières secondes de la partie, Sergi Roberto a offert aux siens le but de la qualification sur un lob subtil (90+5, 6-1). Une victoire qui permet aux Blaugranas de se qualifier pour la 10e fois consécutive en quarts de finale de la Ligue des Champions. Thomas Meunier a été remplacé dans le temps additionnel par Krychowiak. C'est la première fois dans l'histoire de la C1 qu'un club se qualifie après une défaite 4-0 au match aller.

Après s'être incliné 1-0 au stade de Luz, le Borussia Dortmund a pu profiter d'un excellent début de rencontre pour rattraper son retard grâce à la réalisation d'Aubameyang (4e, 1-0). Dominé durant le premier acte, Benfica a coulé en deuxième période en encaissant deux nouveaux buts de la part de Pulisic (59e, 2-0) et Aubameyang (61e, 3-0). Pas encore rassasié, l'attaquant gabonais a scellé la qualification des siens en inscrivant un triplé à cinq minutes du terme (85e, 4-0).