Ligue des champions: la Juventus et Monaco dans le dernier carré

Battu 3-0 au Juventus Stadium lors des quarts de finale aller de la compétition, le FC Barcelone n'est pas parvenu à renverser la tendance comme il l'avait fait au tour précédent face au Paris Saint-Germain (vainqueur 6-1 au match retour, ndlr). Pourtant, les Blaugranas n'ont pas lésiné sur l'effort et se sont créé de multiples occasions durant un premier acte à leur avantage. Suarez (12e), Alba (18e) et Messi (19e et 31e) se sont à chaque fois heurtés à une défense italienne sur ses gardes en première période. Tout comme lors des 45 premières minutes, les Barcelonais ont persisté sans pour autant parvenir à se montrer efficaces offensivement à l'image des tentatives de Neymar (51e) et de Messi (53e, 56e et 67e). Avec un score nul et vierge (0-0) au terme des 90 minutes réglementaires, les hommes de Luis Enrique sont donc éliminés en quarts de la C1 pour la deuxième année de suite.

La Juve se retrouve dans le dernier carré pour la deuxième fois en trois ans. Les Turinois avaient été battus par le Barça en finale de l'édition 2015 (3-1).

Fort de sa victoire 2-3 acquise au Signal Iduna Park lors des quarts de finale aller, l'AS Monaco a rapidement mis un pied en demi-finale grâce à l'ouverture du score rapide de Kylian Mbappé dès la 3e minute de jeu (3e, 1-0). Moins d'un quart d'heure de jeu plus tard, les Monégasques ont enfoncé le clou via la tête plongeante de Radamel Falcao (17e, 2-0). Obligés de marquer trois buts à ce moment là de la rencontre, les Allemands ont réagi dès l'entame du second acte à la suite de la réduction du score de Reus, parfaitement servi par Dembélé (47e, 2-1). Après l'heure de jeu, Falaco est passé tout près de sceller la victoire des siens mais a manqué de réussite sur sa frappe piquée (65e). A moins de dix minutes du terme, l'ASM a anéanti tous les espoirs allemands en inscrivant son troisième but de la rencontre sur une reconversion offensive rapide conclue par Valère Germain (81e, 3-1). Impuissants face aux troupes de Jardim, le Borussia Dortmund a finalement dû faire une croix sur ses espoirs de qualification et voit Monaco se hisser en demi-finales.