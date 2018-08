Ligue des Champions: Bruges dans le groupe A avec l'Atlético, Dortmund et Monaco

Le champion de Belgique affrontera donc le vainqueur de l'Europa League, à savoir l'Atlético Madrid de Diego Simeone. Le club espagnol est tête de série de ce groupe.

L'équipe issue du pot 2 est le le Borussia Dortmund, quatrième du dernier championnat d'Allemagne. Désormais entraîné par le Suisse Lucien Favre, le Borussia a recruté Axel Witsel durant l'été. Dortmund rappelle de bons souvenirs aux Brugeois. En 1987/88, les Blauw-zwart ont battu 5-0 Dortmund en Coupe de l'UEFA. En 2003-2004, les Brugeois ont éliminé les Allemands en tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Le dernier adversaire du Club sera l'AS Monaco de Youri Tielemans, vice-champion de France.

Le champion de Belgique, directement qualifié pour la phase de groupes, sera le seul représentant belge en Ligue des Champions cette saison. Le Standard a été éliminé par l'Ajax Amsterdam au troisième tour préliminaire et jouera l'Europa League.

Bruges aura à coeur de faire oublier sa dernière campagne en C1. Il y a deux ans, l'équipe alors dirigée par Michel Preud'homme n'avait pas pris le moindre point dans un groupe a priori abordable avec Leicester, Porto et Copenhague.

La phase de poules de la Ligue des Champions proposera de belles affiches. Ainsi, le Real Madrid, triple tenant du titre, défiera l'AS Roma dans le groupe G, qui comprend aussi le CSKA Moscou et Viktoria Plzen.

Cristiano Ronaldo ira rendre visite avec la Juventus à son ancien club, Manchester United. Valence rend ce groupe H un peu plus corsé. Il est complété par les Young Boys.

Le groupe C vaudra aussi le détour, avec le Paris Saint-Germain de Thomas Meunier, Naples de Dries Mertens, Liverpool, finaliste de la dernière édition, et l'Etoile Rouge.

Les 'Belgian Spurs' Toby Alderweireld, Jan Vertonghen et Mousa Dembélé défieront avec Tottenham le FC Barcelone, l'Inter Milan de Radja Nainggolan et le PSV Eindhoven dans un groupe B très intéressant.

Vincent Kompany et Kevin De Bruyne ont hérité, avec Manchester City, du Shakthar Donetsk, de Lyon et d'Hoffenheim (groupe F). Le Bayern Munich, Benfica, l'Ajax et l'AEK Athènes composent le groupe E. Enfin, le groupe D comprend le Lokomotiv Moscou, Porto, Schalke et Galatasaray.

La première journée de la Ligue des Champions aura lieu les 18 et 19 septembre, la dernière les 11 et 12 décembre.

Les huit groupes

Les huit groupes de la Ligue des Champions de football suite au tirage au sort effectué jeudi à Monaco:

Groupe A: Atlético Madrid (Esp), Borussia Dortmund (All), Monaco (Fra), Club Bruges (BEL)

Groupe B: FC Barcelone (Esp), Tottenham (Ang), PSV Eindhoven (P-B), Inter Milan (Ita)

Groupe C: Paris Saint-Germain (Fra), Naples (Ita), Liverpool (Ang), Etoile Rouge (Ser)

Groupe D: Lokomotiv Moscou (Rus), Porto (Por), Schalke (All), Galatasaray (Tur)

Groupe E: Bayern Munich (All), Benfica (Por), Ajax Amsterdam (P-B), AEK Athènes (Grè)

Groupe F: Manchester City (Ang), Shakhtar Donetsk (Ukr), Lyon (Fra), Hoffenheim (All)

Groupe G: Real Madrid (Esp), AS Roma (Esp), CSKA Moscou (Rus), Viktoria Plzen (Tch)

Groupe H: Juventus (Ita), Manchester United (Ang), Valence (Esp), Young Boys (Sui)

