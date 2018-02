Les Red Flames à Chypre pour un tournoi de préparation

L'équipe nationale féminine de football (FIFA 23) a été placée dans le groupe B et affrontera l'Autriche (FIFA 20), la Tchéquie (FIFA 37) et l'Espagne (FIFA 17). Les Red Flames iront à Chypre en vue de préparer ses rencontres de qualifications en vue de la Coupe du monde en 2019 en France. Le 6 avril à Louvain, la Belgique affrontera le Portugal, tandis que quatre jours plus tard les Belges se rendront en Italie, à Ferrara. La Belgique et l'Italie sont en tête du groupe 6. Les deux équipes sont encore invaincues. Les Red Flames participent pour la troisième fois à la Cyprus Cup.

L'année dernière, les troupes du sélectionneur Ives Serneels avaient terminé à la 7e place. En 2015, elles ont terminé à la douzième place (et dernière) pour leur première participation. L'équipe nationale féminine disputera quatre matches à Chypre.Après la phase de groupes, durant laquelle la Belgique jouera le 28 février (Tchéquie), le 2 (Espagne) et le 5 mars (Autriche), les Belges clôtureront leur compétition par un match de classement le 7 mars.

Les 24 Red Flames: Gardiens: Nicky Evrard (FC Twente/P-B), Diede Lemey (AGSM Vérone/Ita), Justien Odeurs (FF USV Jena/All) Défenseurs: Maud Coutereels (Lille OSC/Fra), Laura Deloose (RSC Anderlecht), Laura De Neve (RSC Anderlecht), Heleen Jaques (RSC Anderlecht), Davina Philtjens (Ajax Amsterdam FC/P-B), Nicky Van den Abbeele (Ajax Amsterdam FC/P-B), Silke Vanwynsberghe (La Gantoise), Aline Zeler (RSC Anderlecht) Milieux: Tine De Caigny (RSC Anderlecht), Kassandra Missipo (La Gantoise), Lenie Onzia (RSC Anderlecht), Charlotte Tison (RSC Anderlecht), Justine Vanhaevermaet (RSC Anderlecht) Attaquants: Jassina Blom (FC Twente/P-B), Janice Cayman (Montpellier HSC/Fra), Jana Coryn (Lille OSC/Fra), Yana Daniëls (Bristol City FC/Ang), Celien Guns (OH Louvain), Davinia Vanmechelen (Paris Saint-Germain FC/Fra), Sarah Wijnants (RSC Anderlecht), Tessa Wullaert (VFL Wolfsburg/All).