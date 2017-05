Les performances de nos Diables Rouges ce week-end (Vidéos)

Angleterre

Vendredi, Chelsea avait l'occasion d'être sacré champion d'Angleterre en cas de victoire sur le terrain de West Browmich. Les Blues, avec Hazard et Courtois titulaires, se sont imposés sur le plus petit écart, 0-1, grâce à un but de Michy Batshuayi, monté 6 minutes à peine avant son but. L'ex-attaquant de l'OM et du Standard n'a pas eu beaucoup l'occasion de s'illustrer cette saison, mais offre ici, avec son but, le titre aux Londoniens, le 6e de leur histoire.

Batshuayi's goal ?vs West Brom , Commentary By Peter Drury .#CFC pic.twitter.com/ZmJdmBrZJX -- CFCVID Champions ? (@CFCvid) 13 mai 2017

Everton, avec Lukaku et Mirallas, se sont imposés 1-0 face à Watford, grâce à un but de Ross Barkley. Les Toffees termineront la saison à la 7e place, et seront qualifiés pour le 3e tour préliminaire de l'Europa League.

Manchester City, avec De Bruyne et Kompany ont disposé de Leicester 2 buts à 1.

Benteke est parvenu à inscrire son 15e but de la saison lors de la victoire de son équipe Crystal Palace (4-0) contre Hull City.

Christian Benteke heads home to double Palace's lead! ?? #CPFC pic.twitter.com/arlwTe3NpI -- CPFC News Goals (@CpfcGoals) 14 mai 2017

Jason Denayer, qui est sorti blessé après 20 minutes, et Sunderland, se sont inclinés 0-2 face à Swansea.

Liverpool n'a connu aucune difficulté à battre West Ham à Londres (0-4). Divock Origi s'est permis d'inscrire le 4e but des Reds, portant son total à 7.

Origi Goal vs West Ham 0-4 #LFC pic.twitter.com/IIkyDoD0kG -- Pride of Merseyside (@LFC_Squad) 14 mai 2017

Tottenham a bien réussi sa dernière à White Hart Lane contre Manchester United hier. Les Spurs, avec Alderweireld et Vertonghen tout le match (Moussa Dembelé a joué 20 minutes), ont battu Manchester United, 2-1.

Italie

Naples a infligé une véritable correction à Torino (0-5) avec un très beau but, encore une fois, de Dries Mertens, le 25e en championnat cette année. Le Belge a également délivré deux passes décisives, portant son total à 11.

WHO ELSE? Dries Mertens avec son 25e but de la saison! ??? pic.twitter.com/zfIfwPthYm -- Eleven Sports BE (@ElevenBE_fr) 14 mai 2017

Jordan Lukaku est sorti blessé à la 49e minute lors de la défaite de la Lazio sur le terrain de la Fiorentina, 3-2.

Match au sommet entre la Roma et la Juventus hier soir. Les Giallorossi, après avoir été menés 0-1, sont parvenus à s'imposer 3-1 avec un but et un assist de Radja Nainggolan. Thomas Vermaelen n'a pas joué. Les Turinois devront encore patienter s'ils veulent fêter leur 33e titre de champion.

Allemagne

Wolfsburg, avec Koen Casteels, a partagé l'enjeu (1-1) contre Gladbach, où Thorgan Hazard est toujours blessé au genou.

Espagne

Yannick Carrasco a disputé toute la rencontre entre le Betis et l'Atlético (1-1).

France

Thomas Meunier a joué tout le match qui opposait Saint-Étienne au PSG (0-5).