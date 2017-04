Les performances de nos Diables ce week-end en club (Buts en VIDEO)

Everton, avec un Lukaku et un Mirallas de feu, Hazard buteur, les 'Belgian Spurs' à la fête

Pour le compte de la 32e journée de championnat, Everton n'a pas laissé passer sa chance face aux Champions en titre, Leicester. Les hommes de Ronald Koeman se sont imposés 4 buts à 2, avec deux roses signées Romelu Lukaku et deux passes décisives délivrées des pieds de Kevin Mirallas. L'ancien Anderlechtois porte maintenant son compteur-buts à 23, 4 de plus que le deuxième, Harry Kane. Les Toffees sont 7e, à égalité avec Arsenal, mais qui compte 3 matchs de moins.

Lukaku goal



Hell of a cross pic.twitter.com/N2mlLTOgl3 -- cam ? (@dohertyFC) April 9, 2017

Les Spurs de Tottenham, avec Alderweireld, Vertonghen et Dembelé n'ont fait qu'une bouchée de Watford (4-0) et confortent leur 2e place, avec 68 points, 7 de moins que Chelsea.

Les Blues, justement, qui se sont imposés 1-3 sur le terrain de Bournemouth, avec un but en première mi-temps d'Eden Hazard sur un service de Kanté. Les hommes de Conte sont toujours bien en tête, avec 75 points.

Liverpool s'est imposé sur le terrain de Stoke 1 but à 2. Divock Origi a été remplacé à la 68e minute par Sturridge. Les Reds sont 3e avec 63 points. Mignolet a rendu une très belle copie, avec plusieurs arrêts extraordinaires.

Save of the season from Simon Mignolet #LFC pic.twitter.com/sQNX1T1iae -- The Red Post (@The_Red_Post) April 9, 2017

Fellaini, capitaine d'un Manchester appliqué

Marouane Fellaini portait pour la première fois le brassard de capitaine des Red Devils sur la pelouse de Sunderland. Les Mancuniens n'ont connu aucune difficulté (0-3) face à la lanterne rouge de la Premier League, bien aidés par l'expulsion de Larsson avant la mi-temps. Du côté de Sunderland, Jason Denayer a joué l'ensemble de la rencontre. Janujaz n'était pas repris. Manchester est 5e, avec 57 points.

Mertens et Nainggolan faciles vainqueurs

Pour clore la 31e journée de championnat, Naples ne s'est pas fait prier sur le terrain de la Lazio (0-3). Dries Mertens a presté pendant 83 minutes, tandis que Jordan Lukaku a lui joué à la totalité de la rencontre. Naples est 3e avec 67 points, 10 derrière la Juventus.

Radja Nainggolan et la Roma ont, eux aussi, bien maîtrisé leur sujet en allant s'imposer 0-3 sur le terrain de Bologne. Les Romains reprennent confiance après l'élimination subie en Coupe, face à la Lazio.

Thorgan Hazard passeur, Witsel vainqueur, Carrasco partage dans le derby madrilène, Thomas Meunier joue toute la rencontre

Thorgan Hazard a délivré une passe décisive pour Vestergaard lors de la victoire de Gladbach à Cologne (2-3). Axel Witsel a disputé toute la rencontre avec Tianjin, qui glâne sa deuxième victoire de la saison et se classe actuellement 7e de son championnat. Yannick Ferreira-Carrasco a joué lui aussi l'ensemble de la rencontre lors du choc madrilène entre le Real et l'Atéltico (1-1). Thomas Meunier et le PSG n'ont connu aucune difficulté pour venir à bout de Guingamp au Parc des Princes (4-0).