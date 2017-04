Les performances de nos Diables ce week-end en club (Buts en VIDEO)

Chelsea-Crystal Palace (1-2): Benteke buteur, Hazard passeur

Crystal Palace a confirmé samedi sa bonne période en allant décrocher un quatrième succès d'affilée à Chelsea (1-2). Titulaire, Christian Benteke a donné la passe décisive sur le but égalisateur (9e, 1-1) et a inscrit le second (11e, 1-2). Chez les Blues, Thibaut Courtois et Eden Hazard ont débuté la rencontre tandis que Michy Batshuayi est monté au jeu (74e). Sur une passe de Benteke, Wilfried Zaha a égalisé (9e, 1-1). Sur un contre, le Diable rouge a reçu le ballon dans la course de Zaha et a trompé Courtois d'une feinte de frappe suivie d'une balle piquée (11e, 1-2).

Les 'Belgian Spurs' et Tottenham, vainqueurs à Burnley (0-2)

Avec Toby Alderweireld et Jan Vertonghen dans une défense à trois, Tottenham s'est imposé à Burnley (0-2). Mousa Dembélé est monté au jeu à la place de Victor Wanyama, blessé (44e). Eric Dier (66e, 0-1) et Heung-Min Son (77e, 0-2) ont inscrit les deux buts des Spurs. Chez les visiteurs, Steven Defour a remplacé Scott Arfield (78e).

Divock Origi buteur dans le derby de la Mersey face à Everton (3-1)

Des quatre Diables Rouges concernés par la rencontre d'Anfield Road, c'est Divock Origi, pourtant sur le banc comme Kevin Mirallas au coup d'envoi, qui s'est le plus mis en évidence. Blessé, Mané céda sa place à Origi à la 57e minute, et c'est ce dernier qui de loin, donna le coup de grâce à Everton 3 minutes plus tard. Son tir à 20 mètres ne laissa en effet aucune chance à Joel Robles (3-1). Romelu Lukaku, qui a joué tout le match, est donc cette fois resté muet, mais conserve la tête du classement des buteurs avec 21 goals marqués devant Harry Kane (19) et Alexis Sanchez (18). Kevin Mirallas n'est monté au jeu qu'à la 82e minute.

Les autres Belges engagés ce week-end en BPL

Dans le match nul opposant Arsenal à Manchester City, Kevin de Bruyne a disputé toute la rencontre. Pas de but entre Manchester United et West Bromwich (0-0). Marouane Fellaini a disputé toute la rencontre et a écopé d'une carte jaune dans les arrêts de jeu (90e+5) et Chadli a joué 90 minutes. Sans Christian Kabasele blessé, Watford s'est imposé face à Sunderland grâce à un goal de Miguel Angel Britos (59e, 1-0). Jason Denayer et Adnan Januzaj étaient au coup d'envoi mais l'attaquant a été remplacé (70e).

Italie: Mertens à l'assist, Naingollan vainqueur

Naples et la Juventus ont partagé l'enjeu lors du dernier match de la 30e journée du championnat d'Italie au programme dimanche (1-1). Dries Mertens est resté sur le terrain pendant toute la rencontre et a distillé la passe décisive sur le goal égalisateur de Marek Hamsik (60e, 1-1).

Radja Naingollan a disputé toute la rencontre opposant la Roma à Empoli (2-0).

Boyata champion, Witsel vainqueur, Meunier remporte la Coupe de la Ligue, Casteels prend 3 buts

Le Celtic Glasgow est devenu champion d'Ecosse pour la sixième fois consécutive après avoir largement battu les Hearts, 0-5, dimanche à Edimbourg lors de la 30e journée de la Premier League. C'est le 48e titre du Celtic. Dedryck Boyata, titulaire pour la 10e fois d'affilée, a été remplacé par Kolo Touré à trois minutes de la fin.

Tianjin Quanjian a décroché samedi sa première victoire de la saison à l'occasion de la troisième journée du championnat de Chine de football au détriment de Henan Jianye (1-0). Aligné sur la gauche d'un duo devant la défense, Axel Witsel a disputé l'intégralité de la rencontre. L'unique but a été inscrit par le défenseur Liu Yiming sur assist d'Alexandre Pato (21e, 1-0).

Thomas Meunier est resté toute la rencontre sur le banc lors de la victoire en finale de la Coupe de la Ligue entre Monaco et le PSG (1-4), samedi soir, à Lyon.

Wolfsburg, pourtant mené 2-0 à dix minutes de la fin, a tenu le Bayer Leverkusen en échec, 3-3, dimanche lors de la 26e journée de Bundesliga. Le héros du match a été l'attaquant international allemand Mario Gomez, auteur d'un hat-trick en sept minutes (80e, 83e, 87e sur penalty). Koen Casteels a joué toute la rencontre.