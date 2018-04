Les joueurs d'Arsenal veulent offrir l'Europa League à Arsène Wenger

"Nous avons été surpris par l'annonce d'Arsène Wenger, et par le timing. Nous avons l'occasion de lui offrir un dernier titre, et c'est notre objectif", déclare Granit Xhaka, le milieu suisse des Gunners, au site allemand Sport 1. "Nous avons la chance de donner quelque chose au coach et aux supporters".

Arsenal affronte l'Atletico Madrid jeudi en demi-finale aller de l'Europa League. Xhaka estime que les chances sont de 50-50. "Nous avons nos qualités, et nous jouons à la maison".

Entraîneur d'Arsenal depuis 22 ans, Arsène Wenger a annoncé vendredi qu'il ne serait plus sur le banc londonien la saison prochaine. Trois fois champion d'Angleterre et vainqueur de sept Cups, l'Alsacien n'a jamais remporté de titre international avec les Gunners, finalistes malheureux de la Coupe UEFA en 2000 et de la Ligue des champions en 2006.