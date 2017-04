Les finales de la Ligue des Champions et de l'Europa League la même semaine à partir de 2019

Le but est que la finale de l'Europa League se déroule elle aussi après la fin des saisons nationales. Elle se disputera par conséquent le mercredi 29 mai 2019. Les sites des deux finales resteront différents.

Cette saison les deux finales sont organisées à Cardiff (LC) et Stockholm (EL), et l'année prochaine à Kiev (LC) et Lyon (EL). Il a aussi été décidé mardi qu'à partir de 2022 l'Euro de futsal se jouera tous les 4 ans avec 16 équipes (au lieu de tous les 2 ans avec 12 équipes). Il n'y aura pas d'Euro de futsal en 2020.