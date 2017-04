Les États-Unis, le Canada et le Mexique candidats communs à l'organisation de la Coupe du monde 2026

"C'est un jour important pour le football aux Etat-Unis et en Amérique, nous pensons que c'est la bonne décision pour notre région et pour notre sport", a déclaré lors d'une conférence de presse Sunil Gulati, le président de la Fédération américaine en présence de ses homologues canadien Victor Montagliani et mexicain Decio de Maria. Jamais encore la Coupe du monde de football n'a été organisée conjointement par trois pays. Les Etats-Unis avait accueilli l'édition 1994. Le Mexique a eu lui l'honneur d'organiser les éditions 1970 et 1986. Il existe une réelle chance de voir le Mondial revenir sur le sol américain. L'Asie et l'Europe auront leur tour avec la Russie en 2018 et le Qatar en 2022.