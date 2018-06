Les Diables Rouges sont confiants avant d'affronter la Tunisie

Fidèle à la tradition, l'entraîneur national s'efforce d'évacuer la pression à la veille de la rencontre décisive face à la Tunisie. Tout autre résultat qu'une victoire serait toutefois perçu comme un échec dans le camp belge. Débarrassée de l'anxiété du match d'ouverture, la Belgique reste sur une deuxième mi-temps réussie face au Panama. Les Diables Rouges attendent leur second match avec sérénité, sans oublier les enjeux.

Thomas Vermaelen et Vincent Kompany ne sont pas encore prêts pour ce deuxième duel. Ils se préparent cependant pour le duel face à l'Angleterre, le jeudi 28 juin, mais surtout pour le tour suivant.

Aucun changement n'est donc à prévoir dans l'équipe de départ. Dedryck Boyata devrait de nouveau se trouver au centre de la défense entre Toby Alderweireld et Jan Vertonghen. Le meneur de jeu Kevin De Bruyne et Axel Witsel seront les deux milieux centraux, Thomas Meunier (à droite) et Yannick Carrasco (à gauche) les ailiers. En attaque, Eden Hazard et Dries Mertens accompagneront certainement Romelu Lukaku, qui a déjà inscrit deux buts dans la compétition.

Au contraire des Diables Rouges, les Tunisiens sont sous pression après leur défaite inaugurale, 1-2, face à l'Angleterre. "Nous devons gagner", a insisté le sélectionneur national Nabil Maaloul. Sans une victoire, les "Aigles de Carthage" devront sans doute faire une croix sur le deuxième tour.

Pour ce faire, le sélectionneur national tunisien envisage de changer de plan tactique. Il souhaite "plus d'intentions offensives." Contre les Diables Rouges, Maaloul ne pourra pas compter sur son gardien titulaire Mouez Hassen. Celui-ci s'est occasionné une blessure à l'épaule face à l'Angleterre. Farouk Ben Mustapha devrait normalement le suppléer.