Les Diables Rouges conservent leur 5e place au classement FIFA

Les champions du monde allemands sont toujours en tête avec 1602 points, devant le Brésil (1484 pts), les champions d'Europe portugais (1358) et l'Argentin (1348). La Belgique est 5e avec 1352 points, devant l'Espagne (1231), la Pologne (1213), la Suisse (1190), la France (1183) et le Chili (1153), dans un top 10 inchangé par rapport au mois dernier.

Les adversaires des Diables au Mondial 2018 ont également conservé leur classement. L'Angleterre (1047) est 16e, la Tunisie (914) 23e et le Panama (604) 53e. Les seules modifications dans le top 20 concernent l'Islande, qui prend la 18e place et fait reculer d'un rang la Suède (19e) et le Pays de Galles (20e). Le prochain classement FIFA sera publié le 15 mars.