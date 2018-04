Les compétitions européennes opposées à un élargissement à 48 équipes au Qatar

Le Mondial au Qatar se jouera au cours de l'hiver 2022, du 21 novembre au 18 décembre, en raison des fortes températures durant l'été dans l'émirat. En janvier 2017, l'instance mondiale du football (FIFA) a voté le passage du Mondial de 32 à 48 équipes. La confédération sud-américaine (CONMEBOL) a appelé à introduire cet élargissement quatre ans plus tôt.

Si cette proposition était acceptée, le pays hôte serait cependant confronté à des problèmes d'organisation. Il y aurait 80 rencontres au programme au lieu de 64. Vu qu'il se tiendra en hiver, le tournoi ne durera que 28 jours. "Nous ne voulons pas changer notre calendrier pour une extension du Mondial 2022", a déclaré le Suédois Lars-Christer Olsson, président de l'European Leagues et membre du Comité exécutif de l'Union européenne de football (UEFA). "Nous avons déjà fait preuve de souplesse et rendu possible l'organisation du Mondial en hiver", a-t-il déclaré. "Les joueurs ont besoin de repos. L'argent seul ne peut pas décider comment le football doit être organisé."