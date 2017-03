Leroy Sané : Allemand par hasard

Les tabloïds qualifient les deux cadets de Manchester City de Blues Brothers : Raheem Sterling (22 ans) sur le flanc droit, Leroy Sané (21 ans) à gauche. Deux copains qui appellent Yaya Touré (33 ans) oncle et ont la même passion pour la musique. Ils sont les deux dents extérieures d'un trio offensif qui saccage ses adversaires cette saison. Ce mercredi, à Monaco, ils vont tenter de se qualifier pour les quarts de finale de la CL. Ils ne feront pas mieux qu'à l'aller (5-3) mais l'affiche est prometteuse.

Ce succès récent de l'international allemand contraste fortement avec son premier semestre en Premier League. Ces mois ont été marqués par une adaptation difficile à un autre pays, une autre culture et une intensité plus élevée. Barcelone, le Real, le Bayern, tous les grands faisaient la file pour le talent de Schalke 04. C'est City qui l'a enlevé, pour quelque 52 millions d'euros. Sané, entré en demi-finale de l'EURO contre la France pour préserver son équipe de l'élimination, est devenu le footballeur allemand le plus cher. Mais il n'a pas trouvé le bonheur à Manchester.

Une blessure aux ischiojambiers a gâché son mois d'août, son automne a été médiocre et une nouvelle atteinte musculaire l'a privé des matches de fin d'année. Puis il a éclaté. A la mi-décembre, il avait déjà dévoilé son art contre Arsenal. Il a continué en janvier. Pep Guardiola avait alors déclaré : " Nous avons un vrai transfert hivernal avec Gabriel Jesus mais aussi un faux avec Leroy Sané. " Récemment, Gaël Clichy, un défenseur, l'a même comparé à Gareth Bale : " Il faut être prudent dans ses comparaisons mais il possède les mêmes qualités que le Gallois. "

Elles sont déterminées génétiquement. Leroy est le fils de Souleymane, avant de l'équipe nationale du Sénégal, dans les années 90. En 1990, le Français Claude Le Roy lui a offert sa première sélection. En guise de reconnaissance, Souleymane a baptisé son deuxième fils Leroy. Si le Sénégalais a fait carrière en Allemagne et pas en France et si Leroy joue maintenant pour la Mannschaft, c'est par hasard.

Fils de diplomates sénégalais, Souleymane a rejoint la France tout petit. Il y a grandi, à Toulouse puis à Paris. En 1982, il a été convoqué pour son service militaire mais il a eu des problèmes de papiers et s'est retrouvé milicien en... Allemagne. Il y est resté. Il a fait carrière en première et en deuxième Bundesliga, il a fait la connaissance de Regina Weber, médaille de bronze en gymnastique rythmique aux Jeux de Los Angeles (1984), l'a épousée et a eu trois fils avec elle. Trois footballeurs dont le deuxième, Leroy était le plus doué en sport.

Si Leroy porte le maillot allemand et non le français, c'est aussi par hasard. La FFF ne savait pas que l'espoir possédait également un passeport français... Les Sénégalais le savaient mais Leroy vivait depuis sa naissance en Allemagne, il y avait été international chez les jeunes et il a choisi ce pays. Le Sénégal n'a pas fait beaucoup d'efforts pour le convaincre, d'après son père, qui travaille pour le bureau de management qui représente son fils.

Par Peter t'Kint