Le torchon brûle entre Mohamed Salah et la fédération égyptienne

Rien ne va plus entre le meilleur joueur égyptien du moment et sa Fédération. L'EFA a publié lundi un communiqué cinglant, répondant point par point à un Mohammed Salah qui se plaint de ne pas être assez écouté et qui entretient le flou autour de son avenir avec les Pharaons.