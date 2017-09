Le Real Madrid recrute des jeunes talents

Le Real vient d'annoncer le transfert d'un Brésilien de 17 ans, Rodrigo Antonio Rodrigues. Le médian offensif reste toutefois un an de plus dans son équipe actuelle, Gremio Novorizontino, et ne rejoindra la capitale ibérique que la saison prochaine. Il sera sans doute d'abord casé au Real Madrid Castille, la filiale du club. On a assisté au même scénario cette année avec le fameux Vinicius Junior, qui a coûté 45 millions mais qui joue toujours pour Flamengo.

La tactique du Real est claire : il veut transférer le plus vite possible les grands talents, avant même qu'ils n'acquièrent de la notoriété. Le club espère ainsi ne pas être aspiré dans l'escalade des prix des transferts, style Neymar et Kylian Mbappé. Le Real avait d'ailleurs pisté ces deux joueurs très tôt mais sans parvenir à les enrôler.

Marco Asensio est le plus bel exemple des méthodes du Real. Il l'a acheté pour 3,5 millions au Real Majorque, un montant comparable à celui versé en 2015 pour Martin Ödegaard, qui était courtisé par le Bayern et le FC Barcelone. Le prodige norvégien a maintenant 18 ans mais il semble très loin de la brillante carrière qu'on lui prédisait. Il est d'ailleurs toujours loué au SC Heerenveen.

Le cas Ödegaard démontre qu'engager très tôt un talent n'est pas exempt de risques. Quid s'il ne dévoile pas tout son potentiel ? Mais le Real est prêt à assumer ce risque d'après le quotidien espagnol Marca. En première instance, la Maison Blanche cherche encore un défenseur central et un avant-centre. Elle arpente le marché espagnol mais aussi les cinq continents car on ne sait pas d'où surgira le prochain Marco Asensio.