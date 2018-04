Le Real Madrid prend une sérieuse option face à la Juventus

Zinedine Zidane décidait d'aligner Isco derrière le duo Ronaldo-Benzema à la place de Gareth Bale. De son côté, Massimiliano Alegri choisissait de faire confiance à Rodrigo Bentancur pour remplacer Miralem Pjanic, suspendu, au milieu de terrain et laissait Blaise Matuidi sur le banc en début de rencontre.

Le Real Madrid prenait les devants dès les premières minutes lorsque Cristiano Ronaldo, isolé au petit rectangle par Isco, plaçait le cuir hors de portée de Gianluigi Buffon. La Juventus répliquait dans la foulée mais le tir de Paulo Dybala (6e) était repoussé de justesse par un pied madrilène. Gonzalo Higuain (23e) était ensuite à la réception d'un coup franc mais sa reprise de volée était détournée par Keylor Navas. Alors que la Juventus faisait le siège du but madrilène, Toni Kroos (36e) plaçait un tir puissant sur la transversale.

Á la reprise, Sergio Ramos (55e) faisait une faute sur Paulo Dybala et écopait d'un carton jaune qui le privera du match retour. Sur le coup franc, le tir de Dybala était dévié et passait de justesse à côté du but. A la 64e, Cristiano Ronaldo profitait d'une remise en retrait manquée de Giorgio Chiellini pour centrer en retrait vers Lucas Vasquez qui tirait sur Gianluigi Buffon. Dani Carvajal récupérait toutefois la balle et centrait pour Cristiano Ronaldo dans le rectangle qui, d'une reprise de volée magistrale, offrait une avance de deux buts aux Espagnols. Quelques minutes plus tard, les affaires se compliquaient un peu plus pour la Juventus lorsque Paulo Dybala (66e) écopait de son deuxième carton jaune de la soirée. À dix, les Italiens allaient encaisser un troisième but des oeuvres de Marcelo (72e) avant que Mateo Kovacic (88e) ne touche pour la deuxième fois de la soirée la transversale pour les Madrilènes.

Zidane: le but de Ronaldo "peut-être pas aussi beau que le mien à Glasgow" Le but merveilleux de Cristiano Ronaldo mardi face à la Juventus Turin n'est "peut-être pas aussi beau que le mien en finale à Glasgow", a plaisanté l'entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane après le match. "Cristiano fait des choses parfois qui n'appartiennent qu'à lui. Et on peut dire que c'est un des plus beaux de l'histoire du foot, oui", a d'abord déclaré Zidane. "Il n'est peut-être pas aussi beau que le mien à Glasgow, mais c'est le dernier qui compte", a-t-il ajouté dans un sourire.

Dans l'autre rencontre de cette soirée, le FC Séville s'est incliné à domicile face au Bayern Munich (1-2). Pablo Sarabia (31e) a ouvert le score pour les Sévillans avant que les Munichois n'égalisent grâce à un but contre son camp de Jesus Navas (37e). En seconde période, Thiago Alcantara (68e) permettait aux Allemands de prendre une belle option sur les demi-finales.

Mercredi, Liverpool recevra Manchester City et le FC Barcelone accueillera l'AS Rome.