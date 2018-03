Le Real Madrid élimine le PSG et se qualifie pour les quarts de finale

Unai Emery et Zinedine Zidane faisaient des choix forts dès le début de la rencontre. L'entraîneur parisien, privé de son attaquant brésilien Neymar sur blessure, choisissait d'aligner l'ancien Madrilène Angel Di Maria sur le flanc droit. Thiago Silva, sur le banc lors du match aller, retrouvait sa place dans l'axe de la défense alors que Thiago Motta, absent en Espagne, occupait le poste de sentinelle. Le Real Madrid, pour sa part, devait composer avec de nombreux joueurs affaiblis. Ainsi, Isco, Luka Modric, Toni Kroos et Gareth Bale entamaient la rencontre sur le banc. Avant le coup d'envoi, une minute de silence fut respectée en mémoire du capitaine italien de la Fiorentina Davide Astori, décédé dans son sommeil le weekend dernier.

Dans un début de rencontre équilibré, aucune équipe ne parvenait vraiment à prendre le jeu à son compte. Sur un corner joué rapidement, Sergio Ramos (18e), isolé à l'entrée du petit rectangle, était tout proche d'ouvrir le score. Alphonse Areola était toutefois à la bonne place pour détourner la reprise du Madrilène. Karim Benzema (38e) était ensuite lancé en profondeur mais l'attaquant français perdait son duel avec Alphonse Areola. Les Parisiens accéléraient en fin de première période mais Angel Di Maria (41e), puis Kylian Mbappe (43e), butaient sur Keylor Navas.

Le Real Madrid reprenait la deuxième mi-temps de la meilleure des manières. Cristiano Ronaldo (49e) plaçait tout d'abord sa tête juste à côté. Deux minutes plus tard, Marco Asensio, après un bon pressing sur Daniel Alves, récupérait la balle et servait Lucas Vazquez en profondeur. L'Espagnol centrait immédiatement pour Cristiano Ronaldo qui ouvrait la marque d'une tête placée (0-1, 51e). La tâche des Parisiens se compliquait à la 66e lorsque Marco Verratti écopait de sa deuxième carte jaune de la partie pour contestation. Les Madrilènes tentaient de conforter leur avance immédiatement mais Marco Asensio (69e) se heurtait au poteau. Dans la foulée, Edinson Cavani profitait d'un cafouillage dans le rectangle madrilène pour rétablir l'égalité (1-1, 71e). Malgré un nouveau face à face manqué par Karim Benzema (75e), Casemiro (1-2, 80e), d'un tir dévié, offrait définitivement la victoire et la qualification au Real Madrid.

Dans l'autre rencontre de cette soirée, Liverpool s'est contenté d'un partage à domicile face au FC Porto (0-0) pour se qualifier pour le prochain tour. Les "Reds" l'avaient emporté 0-5 au match aller et se qualifient pour les quarts de finale pour la première fois depuis la saison 2007-2008.