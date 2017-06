Le Real Madrid de Zidane conserve la Ligue des champions

Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé et se place en favori pour le prochain Ballon d'Or.

CR7 est devenu au passage le premier joueur à marquer dans trois finales de l'ère moderne (depuis 1992-93).

Casemiro et Asensio ont complété le score pour le Real, qui gagne sa 12e C1, record absolu.

Le Croate Mario Mandzukic a sauvé l'honneur pour la Juve.

Gianluigi Buffon et la défense de fer de la 'Juve' n'avaient encaissé que trois buts depuis le début du tournoi.

Voilà Zidane double vainqueur de la Ligue des champions, après celle remportée 5-3 aux tirs au but la saison précédente à Milan, face à l'Atletico Madrid.

Aucun entraîneur n'avait réussi pareil exploit depuis 1990 et le stratège de l'AC Milan Arrigo Sacchi.

Zidane l'avait en outre déjà gagnée en tant que joueur, en 2002 à Hampden Park contre le Bayer Leverkusen (2-1), en inscrivant au passage un but de légende.

La réussite du jeune coach (44 ans) est totale: il vient tout juste de guider le Real à son premier sacre en championnat depuis 5 ans, et, en une saison et demie comme entraîneur de la 'Maison Blanche', a aussi glané la Supercoupe d'Europe 2016 et le Championnat du monde des clubs 2016.

La victoire de Cardiff permet aussi au Real de réaliser le premier doublé Liga-C1 depuis... 1958.