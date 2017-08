Le Real Madrid a dominé Manchester

Alors qu'on les disait en petite forme, les Madrilènes ont foncé dès qu'ils ont récupéré le ballon. Sur un corner, Marcelo a trouvé Gareth Bale seul dans la surface mais le Gallois n'a pas cadré son extérieur du droit (2e). Avec Jesse Lingard et Henrikh Mkhitaryan, les Anglais ont tenté de contrecarrer la maîtrise madrilène mais ils ont neutralisé les Merengues quelques minutes à peine. Casemiro est alors entré en action. Le Brésilien a envoyé le ballon de la tête sur la transversale (16e) avant d'armer une frappe puissante des 25 mètres (18e). La troisième opportunité a été la bonne: suite à une transversale de Daniel Carvajal, Casemiro a trompé David de Gea (24e, 1-0).

Le Real a étouffé Manchester jusqu'à la pause boissons (30e) nécessaire vu la chaleur (32 degrés). Dans le dernier quart d'heure, United a monté son bloc plus haut mais son jeu de passes comportait trop de lacunes.

Dans ce domaine, les Merengues étaient plus à l'aise. Servi dans le rectangle, Isco a combiné avec Bale avant de placer un plat du pied victorieux (52e, 2-0). Manchester n'était pas encore K.O pour autant. L'équipe anglaise a d'emblée eu une double occasion manquée de Paul Pogba et Lukaku (54e). José Mourinho a alors lancé Fellaini (56e). Cette montée a eu un impact sur la prestation de l'équipe. Blessé suite à un duel aérien avec Sergio Ramos (76e), le Diable Rouge a continué la partie avec un bandage sur la tête. En tout cas, Lukaku a réduit la marque quand Kyler Navas a repoussé dans sa direction un tir de Nemanja Matic (62e, 2-1). La partie s'est emballée et les Red Devils ont manqué l'égalisation par Marcus Rashford (81e).

Le Real est ainsi le premier club à conserver la Supercoupe d'Europe depuis l'AC Milan en 1989 et 1990.