Le Real élimine le Bayern grâce à un triplé de Ronaldo

Battu 1-2 à l'aller, le Bayern disputa une première période plutôt prudente malgré quelques occasions franches. En deuxième période, l'équipe de Carlo Ancelotti haussa le ton. Robben accroché dans le rectangle par Carvajal, provoqua un penalty aussitôt transformé par Lewandowski (53e). Le Real confia sa réaction à son buteur Cristiano Ronaldo. Le Portugais reprenait de la tête un centre génial de Casemiro et égalisait (76e). Rassurés, les Blancos remettent eux-mêmes le Bayern dans le match suite à un but contre son camp maladroit de Sergio Ramos (78e). Dans la foulée, les Bavarois se retrouvaient à dix. Vidal, déjà averti, effectua un tacle glissé en prenant le ballon. L'arbitre Kassai y a vu une intervention fautive synonyme de seconde carte jaune et d'exclusion (84e).

En infériorité numérique durant les prolongations, le Bayern résista et se sauva à plusieurs reprises grâce à Neuer. Le portier allemand dut cependant courber l'échine à quelques secondes de la pause de l'extra-time. Son bourreau s'appelait une nouvelle fois Cristiano Ronaldo qui devenait par la même occasion le premier joueur à inscrire 100 buts en Ligue des Champions (105e).

Le Ballon d'Or 2016 profite de la seconde période des prolongations pour ajouter un nouveau but à sa collection. Servi par un Marcelo intenable, Ronaldo faisait 3-2 (110e) avant d'observer son équipier Asensio terminer le festival et mettre définitivement fin aux espoirs du Bayern (112e).

Le Real Madrid se retrouve ainsi dans le dernier carré de Ligue des Champions pour la septième fois consécutive et met fin à la série de cinq demi-finales d'affilée du Bayern.

Dans l'autre quart de finale de la soirée, l'Atletico Madrid s'est qualifié pour les demi-finales malgré un partage (1-1) face à Leicester.

Mercredi, la Juventus se déplace à Barcelone (aller: 3-0) et Monaco reçoit Dortmund (aller 2-3) lors des deux derniers quarts de finale. Le tirage au sort des demi-finales est prévu vendredi à 12h à Nyon.