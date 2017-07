Le PSG, sans Meunier, lance Alves et vient à bout de la Roma de Nainggolan

Sans Edinson Cavani, Angel di Maria et Marco Verratti, restés à Miami, le camp de base du Paris SG depuis son arrivée aux Etats-Unis, les vice-champions de France ont montré deux visages, conquérants et dominateurs en première période, beaucoup moins convaincants au retour des vestiaires. Thomas Meunier se figurait pas non plus sur la feuille d'arbitre, car "soumis à un programme spécifique".

Une semaine après son arrivée en provenance de la Juventus, Dani Alves, recrue-star du Paris SG qui tenterait de recruter Neymar, a fait belle impression pendant 70 minutes, avant d'être remplacé par Christopher Nkunku, même s'il n'est pas exempt de reproches sur le but romain.

C'est sur l'une de ses relances que Javier Pastore a offert à Jesé la première occasion nette (21), mais l'attaquant espagnol a vu sa reprise détournée par un défenseur.

Jesé était beaucoup plus inspiré à la 36e minute: une combinaison dans la surface de réparation avec Thiago Motta mettait le Brésilien en position idéale, avant qu'il ne soit fauché, mais le ballon parvenait à Marquinhos qui prenait à contrepied son compatriote Alisson.

Pastore, déjà très en jambes, affolait une dernière fois avant la pause (42) l'arrière-garde romaine et trouvait Jesé, dont le tir a été stoppé sans mal par Alisson.

Avec six changements côté romain et deux côté parisien, dont l'entrée de Blaise Matuidi, la seconde période débutait sur un faux rythme avec beaucoup d'approximations, à l'image d'un tacle de Dani Alves sur Diego Perotti qui aurait pu être sanctionné d'un pénalty (57).

Emery: "Du bon travail"

Sous pression, le PSG craquait à l'heure de jeu lorsqu'Umar Sadiq, alerté par Gerson, prenait de vitesse Alves et trompait Alphonse Areola.

Trois minutes plus tard, le gardien parisien sauvait son équipe d'une parade spectaculaire sur un coup-franc de Daniele de Rossi (63), rentré peu avant.

Après vingt minutes de flottements, le PSG reprenait l'ascendant, sans concrétiser. Parti en contre, Matuidi se présentait seul devant Alisson (75), mais enlevait trop sa frappe. L'international français manquait deux autres occasions (84, 90+2) en fin de match.

Dans la séance de tirs au but, disputé dès la fin du temps réglementaire, sans prolongation, dans l'International Champions Cup, les Parisiens réussissaient un sans-faute conclu par Marquinhos, tandis que le milieu brésilien Gerson, 3e tireur de l'AS Rome, manquait le cadre.

Le Paris SG doit encore affronter Tottenham samedi et la Juventus le 26 juillet, avant de disputer le Trophée des Champions contre Monaco le 29 juillet à Tanger.

"L'équipe a fait du bon travail, le résultat n'était pas le plus important, bien sûr nous voulions gagner, mais ce qui est important, c'est d'avoir donner du temps de jeu à beaucoup de joueurs, c'est bien en vue du premier match important (de la saison) contre Monaco", a analaysé Unai Emery

Le techicien espagnol a apprécié la première sortie d'Alves: "Il a joué avec son expérience, il parle beaucoup sur le terrain, il a aussi beaucoup apporté en attaque", a-t-il noté.

À noter également que Radja Nainggolan a disputé une mi-temps, en remplaçement de Kevin Strootman.