Le PSG paiera et présentera Neymar en "fin de semaine"

L'agent historique de Neymar a fait cette déclaration à la presse alors qu'il arrivait à l'aéroport de Barcelone, en même temps que Neymar et le père de ce dernier, pour prendre l'avion, selon une vidéo diffusée par le journal sportif Marca.

"Nous allons payer la clause. A partir du moment où Neymar m'a donné le feu vert, le 1er août, je suis allé à Paris et j'en ai ramené une proposition du PSG pour payer la clause, ce qui sera fait dans les prochaines heures", a-t-il dit en portugais.

Le FC Barcelone avait rappelé mercredi matin à la star brésilienne que pour pouvoir effectivement quitter le club, il faudrait verser 222 millions d'euros, et pas un sou de moins.

Interrogé sur la date de présentation du joueur, l'agent brésilien a répondu: "Ça doit être sans doute en fin de semaine."

Neymar avait annoncé quelques heures plus tôt son départ à ses coéquipiers du Barça. Mais il n'avait fait aucune déclaration à la presse.

Wagner Ribeiro avait posté mercredi matin sur son compte Twitter une photo de la Tour Eiffel en vantant en portugais "une ville merveilleuse" pour le vin, la gastronomie et le football...

En avril 2016, Wagner Ribeiro expliquait déjà: "si le PSG montre de l'intérêt pour Neymar", il est possible de "discuter". Et il ajoutait alors: "la perspective d'habiter dans une ville comme Paris, et de jouer dans un club comme le PSG, c'est aussi un rêve pour tous les joueurs".