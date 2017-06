Le président de la FIFA reçu mercredi à Pékin par Xi Jinping

Gianni Infantino rencontrera le président chinois dans le cadre prestigieux du Palais du peuple, situé sur la place Tiananmen, a fait savoir le gouvernement chinois.

Aucun autre détail n'a été fourni sur le déroulement de la visite ni sur ce qu'en attend M. Xi, grand amateur de football et qui rêve que le pays le plus peuplé de la planète puisse enfin se qualifier à une phase finale de Coupe du monde et en organise une édition.

A la suite de plusieurs contre-performances sur le terrain, l'équipe nationale a d'ores et déjà perdu pratiquement tout espoir de se qualifier pour le prochain Mondial, qui se tiendra en 2018 en Russie.

L'équipe nationale de Chine végète à la 82e place du classement FIFA, derrière les îles Féroé et le Bénin.

En ce qui concerne l'organisation d'une phase finale, Zhang Jian, vice-président de la fédération chinoise de football, s'était dit l'an passé partisan d'un Mondial chinois dès 2030 -- il vient d'ailleurs d'être élu en mai au Conseil de la FIFA, qui définit les orientations et la stratégie de l'institution.

La FIFA imposant que le tournoi alterne entre les continents, la Chine ne pourra pas obtenir l'organisation en 2026 puisque l'édition 2022 est déjà attribuée au Qatar.

L'UEFA milite déjà pour une candidature européenne à la Coupe du monde 2030. Si la fédération européenne devait l'emporter, les ambitions de la Chine se reporteraient sur le Mondial 2034.

Plusieurs grandes entreprises chinoises ont signé ces derniers mois des contrats de parrainage avec la FIFA, ce qui est de nature à renforcer les chances de Pékin, selon certains experts.