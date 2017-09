Le président de l'UEFA veut limiter le nombre de joueurs sous contrat par club

Après un mercato d'été agité, Ceferin veut apporter des changements au Fair Play Financier et plaide pour une limitation du nombre de joueurs sous contrat par club. "Nous devons adapter et moderniser le système. L'écart entre les grands et petits clubs augmente", a indiqué Ceferin.

Le champion d'Angleterre, Chelsea, a par exemple 33 joueurs prêtés dans différents championnats. Seuls quelques-uns réussissent ensuite à intégrer l'équipe-type des 'Blues', à l'instar de Thibaut Courtois. Mais la plupart de ces joueurs sont ensuite revendus, parfois avec des bénéfices, comme Kevin De Bruyne ou Romelu Lukaku.

Le Slovène, 49 ans, successeur de Michel Platini, pense que la surenchère en ce qui concerne les sommes colossales déboursées durant le mercato ne va pas s'arrêter. "Mais nous pouvons ralentir le processus, quelque chose doit être fait", pense Ceferin.

Ceferin avait déjà indiqué soutenir la proposition anglaise de raccourcir la fenêtre estivale des transferts. L'UEFA pense avancer l'échéance à la fin juillet.