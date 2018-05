Le Pérou lutte contre les fausses vignettes Panini

Les forces de l'ordre ont récemment mené une opération contre une imprimerie clandestine à Lima, où des milliers d'imagettes et d'albums imitant ceux de la célèbre marque italienne ont été saisis, selon les médias locaux.

Les machines découvertes sur place permettaient d'imprimer 6000 planches de vignettes par jour, selon le directeur de la police, le colonel Segundo Mejia, cité par le quotidien La Republica.

Les fausses vignettes et albums étaient prêts à être vendus, selon les autorités, pour qui il s'agit "d'un centre de production de faux à grande échelle".

Le Pérou n'a plus participé à une Coupe du Monde depuis 36 ans et sa défaite au 1er tour du Mondial en 1982 en Espagne. En Russie (du 14 juin au 15 juillet), le Pérou a été versé dans le groupe C avec la France, l'Australie et le Danemark.