Le Paris du Germain

On l'attendait depuis un moment déjà, la nouvelle est finalement tombée le 14 mai dernier peu après 17 h. Via un communiqué, le PSG annonçait le nom de son futur entraîneur : Thomas Tuchel. Après Carlo Ancelotti, Laurent Blanc et Unai Emery, l'Allemand devenait le quatrième coach nommé par la direction qatarie depuis son arrivée aux commandes du club de la capitale française, en 2011. Si son nom était avancé avec insistance depuis un bon moment, la concrétisation de cette nomination pouvait néanmoins surprendre. Contrairement à ses prédécesseurs, Tuchel n'a pas un gros palmarès à faire valoir : son C.V. ne mentionne qu'une Coupe d'Allemagne, remportée en 2017 avec le Borussia Dortmund.

