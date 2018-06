Le Nigeria bat l'Islande 2-0 et s'installe à la 2 place du Groupe D

Le Nigeria a battu l'Islande 2-0 (mi-temps: 0-0) vendredi à Volgograd dans le Groupe D du mondial-2018 de football en Russie. L'attaquant du CSKA Moscou Ahmed Musa a inscrit le premier but sur un centre de Victor Moses qu'il a bien contrôlé avant de frapper victorieusement en demi-volée à la 49e. Et le 2e à la 75e, après un dégagement de Kenneth Omeruo et un impressionnant solo dans la défense islandaise.