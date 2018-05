Le monde du foot sous le choc et dans l'attente de nouvelles d'Alex Ferguson

Dimanche angoissé pour l'Angleterre et l'Ecosse du football alors que le légendaire Sir Alex Ferguson (76 ans) est toujours en soins intensifs après son opération à la suite d'une hémorragie cérébrale samedi. "Ferguson se bat pour la vie": le même gros titre pour le tabloïd The Sun et les Sunday Times et Sunday Telegraph résume la situation.