Le moment sport 2016 de Romelu Lukaku

"Le moment de l'année, pour moi, c'est quand Kyrie Irving a mis son trois points lors du dernier match entre les Cleveland Cavaliers et les Golden State Warriors. On était à l'hôtel avec l'équipe nationale (ndlr, la rencontre a eu lieu pendant l'EURO dans la nuit du dimanche au lundi 20 juin) et je crois que j'ai réveillé tout le monde. J'ai commencé à crier, j'ai envoyé des snaps à tous ceux qui étaient pour Golden State. A Jan Vertonghen notamment. A tous ces vendus (il rit). Mon équipe, c'est les Lakers à vie, je ne pourrais pas supporter une autre équipe, mais lors de cette finale, j'étais pour LeBron James. Pour cette symbolique tellement forte d'avoir su ramener le titre dans sa ville. LeBron, il a beau réaliser des choses incroyables, les gens continueront à le critiquer. A Miami il a été critiqué, quand il est revenu à Cleveland, on l'a critiqué. Mais depuis ce titre, enfin, le respect s'installe. Ce sont des joueurs énormes, comme Kobe Bryant l'a été, ce sont ceux que l'on regrette quand ils ne sont plus là car ils ont apporté énormément à leur sport. Stephen Curry est un joueur fantastique mais tout le monde l'encense, je préfère m'inspirer de ceux qui sont critiqués. LeBron James, ça c'est mon gars. Mais n'oubliez pas Russell Westbrook non plus! Lui, c'est l'arnaque du basket, il devrait avoir le meilleur contrat de tous les temps. Vous avez vu ses stats? On parle tout le temps de Curry mais Westbrook c'est encore plus fort. Respectez Russell! J'ai toujours respecté Westbrook car c'est un athlète, un champion. Quand il attaque le cercle, il fait pas semblant. "Get out the way man!" Il met tellement d'agression dans son dunk, tu te dis qu'il a un problème avec le panier. Ce sont ces joueurs qui me motivent: les Westbrook, LeBron James, Kevin Durant, etc."