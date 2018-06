Le Mexique bat la Corée du Sud 2-1 sur la lancée de son succès contre l'Allemagne

Le Mexique a battu la Corée du Sud 2-1 (mi-temps: 1-0) samedi à Kazan dans le cadre de la 2e journée du Groupe F du mondial-2018 de football en Russie. Il confirme ainsi son précédent succès, 1-0, contre l'Allemagne, et compte six points sur six.